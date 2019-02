Loiret : les anciens gérants d'un supermarché de Châteauneuf-sur-Loire condamnés pour harcèlement moral

Orléans, France

Les anciens dirigeants de l'Intermarché de Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, sont reconnus coupables de harcèlement moral. Les époux Martin, tous deux gérants du magasin, sont condamnés chacun à trois mois de prison avec sursis et 500 euros de dommages et intérêts à verser aux victimes, au titre du préjudice moral.

Le couple était poursuivi pour injures et brimades sur au moins cinq salariés, entre 2008 et 2010. Des injures, des surveillances tatillonnes, des brimades, des remarques sur les tenues vestimentaires, et même des heures supplémentaires non payées, avaient été dénoncées par les plaignants. L'affaire avait été jugée en novembre dernier devant le tribunal correctionnel d'Orléans, en leur absence. Le couple, à l'audience, avait nié tout harcèlement moral. Le procureur avait alors requis six mois de prison avec sursis.