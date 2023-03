Loiret : les conciliateurs de justice, ces bénévoles au service de la paix sociale

Le tribunal judiciaire d’Orléans et l’association des conciliateurs de justice de la cour d’appel d’Orléans ont signé une nouvelle convention. Afin de désengorger les tribunaux, la justice a de plus en plus recours à ces auxiliaires de justice que sont les conciliateurs. Ils sont aussi un chemin vers la paix sociale. Bénévoles, leur rôle est de trouver une solution amiable à un différend entre une ou plusieurs parties. La conciliation est gratuite et confidentielle.

ⓘ Publicité

A l'écoute pour comprendre

Avec la négociation et la médiation, la conciliation est un mode alternatif de règlement des différends (MARD) à la disposition de la justice. Les conciliateurs de justice sont des bénévoles, ils n'interviennent qu'en matière civile pour des litiges du quotidien. La majorité des dossiers sont des conflits de voisinage (15%), de consommation (27%) ou de baux d'habitation (30%). Ces différends endémiques de la société, Christian Fer, en a réglé quelques-uns. "Une branche qui dépasse sur la propriété d'à côté, une hauteur de haies, de clôtures, il faut être d'abord à l'écoute pour comprendre" explique celui qui est conciliateur depuis 12 ans à Beaugency et Patay. Le conciliateur de justice tient au moins deux permanences par mois dans son secteur géographique. Embrasser cette fonction a été une suite logique pour Jean-Marc Gibey. Pour l'ancien maire de Jargeau, conciliateur depuis maintenant un peu plus d'un an, " le maire est souvent la première personne que l'on vient voir pour un litige, comme pour le maire, la récompense pour un conciliateur c'est quand un accord est trouvé".

Ni un juge, ni un avocat, ni un expert

Dans le ressort du tribunal judiciaire d'Orléans, le nombre de conciliateurs de justice est passé de 15 en 2020 à 23 en ce début d'année 2023. Soumis à la neutralité, l'impartialité et la confidentialité, cet auxiliaire de justice n'est ni un juge, ni un avocat, ni un expert, ni un conseiller juridique. Alors qui est-il? "c'est un facilitateur" répond Raymond Benoist. "C'est celui qui permet l'échange, de débloquer, de rassurer, d'apaiser les colères, l'objectif c'est de tourner la page et de donner la possibilité de trouver une solution" ajoute le président de l'association des conciliateurs de justice de la cour d'appel d'Orléans. "Et ca marche, plus de 50% voir 60% des litiges traités sont résolus par cette voie" souligne Xavier Girieu, vice-président du tribunal d’Orléans, juge des contentieux et de la conciliation. L'an dernier, prés de 4.500 dossiers ont été réglés dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans qui couvrent les trois départements du Loiret, du Loir et Cher et de l'Indre et Loire avec les tribunaux d'Orléans, Montargis, Blois et Tours.