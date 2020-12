Loiret : les feux d'artifice interdits dans l'espace public à l'approche du réveillon

La préfecture du Loiret souhaite "prévenir toute infraction au couvre-feu lors de la nuit de la Saint-Sylvestre" et prend un arrêté concernant l'usage de feux d'artifice, à partir de ce mercredi 18 heures, et jusqu'au 1er janvier 12 heures. Elle interdit notamment l'utilisation d'artifice, que ce soit dans l'espace public, mais aussi "en direction de l’espace public, dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu’à leurs abords immédiats, dans les immeubles d’habitation ou en direction de ceux-ci."

La vente des feux d'artifice ne peut se faire sur la voie publique, est réservée aux personnes majeures, et les pétards et fusées F3 sont interdites à la vente. Il n'est pas autorisé de les transporter dans les transports publics collectifs.

1 500 euros d'amende

Du côté des carburants, là aussi, la préfecture durcit le ton. "L’achat et la vente au détail, l'enlèvement, ainsi que le transport de tous les combustibles, gaz inflammables, carburant par jerricans ou récipients divers et portables qui sont interdits du mardi 29 décembre 2020 à 14h00 au samedi 2 janvier 2021 à 0h00." La charge de l'information aux clients revient aux gérants des stations-service.

Le préfet du Loiret qui veut également éviter les fêtes sauvages et les grands rassemblements en plein air, comme les rave-party, prononce également l’interdiction de circulation sur l’ensemble des réseaux routiers du Loiret, de tout véhicule transportant du matériel de sonorisation, sound sytem, amplificateurs, etc. à destination d’un rassemblement festif à caractère musical et notamment de tout groupe électrogène de puissance supérieure à 10 kilovoltampères et de poids supérieur à 100 kg, du mercredi 30 décembre 2020 à 8h00 jusqu’au samedi 2 janvier 2021 à 8h00." Les contrevenants s'exposent à une amende de 1 500 euros, une amende de 5ème classe, prévient la préfecture.