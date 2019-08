Loiret : les gendarmes saisissent 1,4 kilo d'héroïne à Chécy

Chécy, France

Une information judiciaire pour acquisition, transport, offre ou cession, et usage de produits stupéfiants est ouverte par le parquet d'Orléans. Et un homme de 22 ans, interpellé lundi, est placé en détention provisoire ce jeudi, après la saisie d'1,4 kilo héroïne à Chécy.

Un autre individu recherché

"Il s'est présenté spontanément aux gendarmes qui venaient de trouver l'héroïne dans un pavillon, et s'est dénoncé", explique Alain Leroux, procureur adjoint d'Orléans. Les enquêteurs cherchent évidemment à vérifier ses dires et à retrouver un autre individu d'une vingtaine d'années. Il s'agit de l'homme qui habite dans le domicile perquisitionné lundi à Chécy (chez ses parents) et qui est introuvable pour le moment.

Valeur de la drogue saisie : 84000 euros

Au total, ce sont donc 1,4 kilo d'héroïne qui ont été saisis, soit une valeur minimale de 84.000 euros, à raison de "60 euros le gramme minimum".