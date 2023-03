Loiret : poursuivi pour viols et agressions sexuelles, le Dr Schoener exprime des regrets mais pas d'aveux

Le procès du docteur Stéphane Schoener s'est ouvert devant les Assises du Loiret. Cet ancien dentiste de Châlette-sur -Loing, près de Montargis, est jugé pour des viols et agressions sexuelles sur une vingtaine de patientes dont certaines étaient mineurs au moment des faits. Lors de cette première journée d'audience, les auditions face aux jurés des policiers qui ont mené l'enquête et le témoignage d'une première victime ont mis en lumière les méthodes du dentiste. L'accusé a lui exprimé quelques regrets mais continue de nier les viols et les agressions sexuelles.

Le Dr Stéphane Schoener n’est pas un prédateur sexuel qui tombe brusquement sur ses proies. "Il y a une approche" a expliqué, en visio depuis Fort de France où il est aujourd'hui en poste, le capitaine de police Emmanuel Leray qui en 2018 a participé à l’enquête au commissariat de Montargis. Une mise en confiance au fur et à mesure des rendez-vous. Le dentiste se montre tactile, tutoie, fait des bisous, complimente sur le physique, rassure les jeunes filles. Un "même mode opératoire" qui convainc les patientes à accepter les séances d’acupuncture et conduit le praticien à "aller de plus en plus loin" selon le policier.

Un profil similaire de victimes

Chef de la sûreté urbaine de Montargis, la commandante Emmanuelle Delouvrier, qui a travaillé également à l’enquête, corrobore ces méthodes du Dr Schoener comme elle confirme le profil de ses présumées victimes. Ce sont majoritairement des jeunes filles "de 18, 19 ans jusqu’à 25 ans mais pas plus". Les deux enquêteurs indiquent que pour ces adolescentes "cela été compliqué" de venir se reconnaître sur des photos parfois humiliantes. "Certaines ont exprimé du dégoût, d’autres ont fondu en larme, toutes ont été sidérées" précise le capitaine Emmanuel Leray pour répondre à une question de l'une des avocates des parties civiles.

Le témoignage de Mélissa

Selon les enquêteurs, beaucoup de victimes lors de leur déposition ont aussi exprimé le regret de ne pas avoir porté plainte au moment des faits par honte ou par peur de ce dentiste de famille dont le statut et la réputation étaient établis à Châlette-sur-Loing. C'est le cas de Mélissa qui est la première à témoigner à la barre. Agée aujourd'hui de 30 ans, c'est elle la première également qui en 2011 avait porté plainte, plainte qui restera lettre morte au commissariat de Montargis, avant que l'affaire ne rebondisse sept ans plus tard. "Je pleurais mais il n'a jamais arrêté, j'avais peur de lui, il a détruit ma vie", a confessé en sanglots la plaignante face à la cour.

Des regrets mais pas d'aveux

Plutôt dans la matinée, le Dr Stéphane Schoener, s'est exprimé pour la première fois. "Après quatre années de prison, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur mes actes. J'attends de ce procès un jugement équitable, pas comme celui que j'ai vécu dans la rue, dans la presse, sur Facebook ou chez les policiers", a déclaré l'ancien dentiste. Agé aujourd'hui de 61 ans, ce père de quatre enfants a formulé quelques regrets "on ne me disait pas stop, je continuais, je le regrette" mais "je vais être jugé sur des faits de viol et d'actes de torture que je n'ai pas commis" a jouté l'ancien chirurgien-dentiste. Dans une difficile première journée pour leur client, les deux avocats de l'accusé, Me Chirine Heydari-Malayeri et Me Balthazar Lévy, ont réussis à s'immiscer dans les débats avec une ligne de défense : des témoignages à charge qui repose sur peu d'éléments matériels.