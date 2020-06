Loiret : quarante-neuf permis de conduire retirés pendant le week-end de la Pentecôte

La gendarmerie du Loiret indique avoir retiré quarante-neuf permis de conduire à des usagers de la route pendant le week-end de la Pentecôte, soit pour alcool au volant, stupéfiants et surtout des grands excès de vitesse.

"La mise en œuvre de la phase deux du déconfinement n’est pas un appel à faire n’importe quoi", explique la gendarmerie du Loiret : "certains conducteurs ne l’ont pas compris, quitte à mettre en danger les autres usagers de la route".

49 retraits de permis en un week-end !

Entre vendredi soir 29 mai et mardi 2 juin au matin, sur les routes du Loiret, "ce sont quarante-neuf permis de conduire qui ont fait l’objet d’une rétention pour des grandes vitesses, des alcoolémies à des taux délictuels ou des consommations de stupéfiants", précise la gendarmerie ajoutant que les excès de vitesse supérieurs à 40 km/h au-delà de la vitesse autorisée "sont de plus en plus constatés".

A 211 km/h sur l'A 10 !

Cela a été le cas, notamment, sur l'autoroute A 10, dans le Loiret : le conducteur d’un petit monospace familial a même été contrôlé à 211 km/h (vitesse retenue 200 km/h) samedi dernier vers 17h.

Rappelons que, ce mardi après-midi, un automobiliste de 75 ans a, lui, été contrôlé au volant d'une Golf GTI à 177 km/h sur une route départementale du Loiret limitée à 80.