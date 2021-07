Loiret : quatre personnes jugées ce mardi pour un guet-apens à Chalette-sur-Loing

Trois hommes et une femme sont jugés en comparution immédiate ce mardi à Montargis, poursuivis pour vol avec violence et séquestration. Le 30 juin dernier, à Chalette-sur-Loing (Loiret), ils ont tendu un piège à un jeune homme, qui pensait faire une simple rencontre via internet.

Le 30 juin dernier, à 22H40, les policiers de la Brigade anticriminalité sont appelés rue Proud'hon, près du collège Picasso à Chalette-sur-Loing, pour une violente agression. A leur arrivée, ils découvrent un jeune homme, le visage tuméfié, réfugié chez un riverain. La victime raconte avoir été piégée sur internet : il pensait rencontrer une jeune femme, avec qui il avait échangé sur internet. Mais en réalité, la jeune femme n'est qu'un appât.

Les prévenus reconnaissent les faits en garde à vue

Trois hommes lui tombent dessus, le frappent et l'attachent avec des serflex. Ils lui font alors les poches et s'emparent d'une Rolex et d'un I-phone 11, avant de lui dérober sa voiture. Le véhicule est finalement retrouvé dans le canal un peu plus tard. La victime se verra prescrire sept jours d'ITT.

Reconnus lors d'un tapissage photographique, les suspects sont aussi confondus par l'étude de la téléphonie. Ils sont placés en garde à vue le 6 juillet. Ils reconnaissent les faits et sont présentés à la justice deux jours plus tard. Ils auraient dû être jugés le 9 juillet, mais ont demandé un délais pour préparer leur défense, l'audience a donc été repoussée à ce mardi 20 juillet.

Les trois hommes sont poursuivis pour "vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours", ainsi que pour "séquestration", indique le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial et ont été placés en détention provisoire dans l'attente de son procès. La jeune femme, poursuivie pour complicité, est elle sous contrôle judiciaire.