Loiret, France

Est-ce une coïncidence ou faut-il y voir un lien de cause à effet ? Les actes de vandalisme sont intervenus depuis la mise en place de la limitation de vitesse à 80 km/h. Dans le Loiret,sixradars sont hors service dont trois sur des routes qui viennent de passer à 80 km/h. Notamment dans le Pithiverais, où les trois radars vandalisés sont réglés sur cette baisse de la vitesse. Dans le Loiret, 16 radars ont été reconfigurés pour passer de 90 à 80 km/h.

Deux radars ont été incendiés

Sur les trois radars qui se situent dans le Pithiverais, deux ont été incendiés : à Loury sur la RD 2152 et à Saint-Lyé-la-forêt sur la RD 97. Le 3ème radar vandalisé se trouve à Jouy-en-Pithiverais, un morceau de l'appareil a même été enlevé, il est situé sur la route départementale 927. "Les appareils sont en cours de réparation," explique la préfecture du Loiret, "cela peut prendre une semaine pour du petit vandalisme, jusqu'à 1 mois lorsqu'il faut carrément changer la structure." Mais la préfecture ne veut pas faire de lien avec les 80km/h, "des enquêtes sont en cours et cela serait trop hâtif. Attendons les conclusions."

Les sanctions pénales peuvent aller de 15 000 euros d'amende à 7 ans d'emprisonnement

- Vous avez affiché des autocollants, fait des graffitis, occulté ou bâché les vitres du radar, vous risquez jusqu’à 15 000 euros d’amende et une peine d’intérêt général.

- Vous avez endommagé un radar (incendie, vol, explosion…), vous risquez jusqu’à 30 000 euros d’amende et 2 ans d’emprisonnement.

- Vous avez détruit un radar, vous risquez jusqu’à 75 000 euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement.

- Si vous avez mené votre action en collaboration avec un groupe de personnes, ou un individu masqué, la peine est encore plus lourde. Vous encourrez jusqu’à 100 000 euros d’amende et 7 ans d’emprisonnement.

Le coût d'intervention sur les équipements radars dégradés

En cas de vandalisme léger, du tag à la vitre cassée, il faut compter en moyenne 500 euros pour remettre le radar en état, et cela quel que soit son type.

- Radar fixe et discriminant : entre 60 000 et 80 000 €selon l'ampleur des travaux de génie civil requis ;

- Radar vitesse moyenne : de 120 000 à 200 000 € selon l'ampleur des travaux de génie civil requis ;

- Radar autonome (ou chantier) : 75 000 €