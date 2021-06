La gendarmerie lance un appel à témoins, après une course poursuite, mardi après-midi, à travers de nombreuses communes du département. Les fuyards, soupçonnés de vol avec effraction, ont réussi à s'enfuir.

Loiret : un appel à témoins lancé par les gendarmes, après un vol et une course poursuite

Les gendarmes du Loiret lancent un appel à témoins, pour tenter d'obtenir des informations, à la suite d'un vol avec effraction dans une maison à Villemurlin, mardi 8 juin. Ce jour là, en fin d'après-midi, des individus dérobent de l'argent liquide et des objets de valeurs. Les propriétaires préviennent rapidement les forces de l'ordre, qui repèrent deux véhicules suspects et tentent de les intercepter.

Cette moto noire, et cette voiture "à dominance grise", selon l'appel à témoins des gendarmes, prennent alors la fuite, et traversent de nombreuses communes du département. Des militaires de différentes brigades, Jargeau, Saint-Cyr-en-Val, Sully-sur-Loire, se mettent à leur poursuite. Les fuyards n'hésitent pas à traverser des champs et prennent tous les risques pour les semer. Leur trace est finalement perdue du côté de Tigy.

Ceux qui auraient donc des informations ou aperçu ces véhicules, sur les communes de Tigy, Guilly, Vienne-en-Val, Vannes sur Cosson, Isdes et Villemurlin sont invités à contacter la gendarmerie de Jargeau au 02 38 46 83 70.