Loiret : un bébé de 9 mois décède à son domicile de Ladon, la mère et le beau-père en garde à vue

Un bébé de 9 mois a trouvé le mort ce lundi soir, un peu avant 21h, malgré l'intervention des secours à son domicile de Ladon, près de Bellegarde, dans le Loiret. Les pompiers et le Samu ont été appelés sur place par sa mère, âgée de 29 ans et son beau-père, âgé de 31 ans et ont découvert le nourrisson présentant des signes physiques inquiétants. "L’enfant a été héliporté vers le CHU de Tours, en raison de son état particulièrement grave, avec pronostic vital engagé", précise le parquet de Montargis dans un communiqué publié ce mardi. Le bébé de 9 mois est décédé vers 0h30 ce lundi à l’hôpital tourangeau.

Une enquête de flagrance pour violences ouverte

La mère et le beau-père ont été placés en garde à vue ce lundi soir tard qui a été prolongée ce mardi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Le couple est soupçonné d'être responsable de la mort du nourrisson. Une enquête de flagrance pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, a été ouverte par le parquet de Montargis, un crime puni de 30 ans de réclusion criminelle. "Les investigations ont été confiées aux gendarmes de la brigade de recherches de Montargis", ajoute le parquet.

Une autopsie du corps a été pratiquée ce mardi matin pour établir les causes et les circonstances du décès de ce bébé.