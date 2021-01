Loiret : un enfant de 5 ans hospitalisé dans un état critique, ses parents sont en garde à vue

Un enfant de 5 ans a été transféré dans un état critique au CHRU d'Orléans vers 17h45 ce samedi après-midi. Il a été intubé dès son arrivée aux urgences. Le Samu s'est rendu au domicile des voisins de ce jeune garçon, avenue du Loiret à Olivet, dans le Loiret. Ce sont eux qui ont appelé les secours car l'enfant a été retrouvé inconscient et amené chez eux, on ne sait pas comment il est arrivé là.

Le beau-père, la mère, la grand-mère et le petit frère de 4 mois de la victime se sont rendus ensuite à l'hôpital d'Orléans. Le couple de parents a été interpellé et placé en garde à vue par la police.

Transporté en urgence à l'hôpital de Tours

D'après une source proche de l'affaire, le petit garçon a été ensuite transporté en urgence au CHRU de Tours, son pronostic vital est engagé.

A ce stade, "il faut rester très prudent", insiste la police. S'agit-il de violences sur un enfant de la part de ses parents ? On n'a pas plus d'informations sur l'état de santé du jeune garçon, s'il avait des blessures et si ou quels types de blessures ? La seule chose que l'on sait, c'est que ce sont les voisins qui ont appelé le SAMU car l'enfant a été amené chez eux. Par qui ? Dans quelles circonstances ? L'enquête est en cours.