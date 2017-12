Loiret, France

Après avoir lutté contre les eaux lors des inondations de 2016, certains sinistrés luttent toujours aujourd'hui contre leurs assureurs. A tel point qu'un habitant de Cercottes a décidé d'attaquer en justice son assureur. Alexandre Thibaudeau, le vice président de l'Association d'Assistance aux Sinistrés du Loiret, réclamait le remboursement de ses frais de relogement (un peu plus de 4.000 euros). Fin novembre, le Tribunal de Nanterre s'est déclaré incompétent pour interpréter son contrat d'assurance et renvoie l'affaire sur le fond devant un autre tribunal.Pas de remboursement donc et Alexandre Thibaudeau n'a pas d'autre choix : il abandonne son combat judiciaire, faute de moyens.

Aujourd'hui, nous en sommes encore à réclamer nos indemnités. Nous nous sommes relogés ailleurs pendant six mois, tout en continuant de payer notre crédit. Notre assureur nous a dit qu'il nous prenait en charge et il ne nous a pas indemnisé. Que la justice se dise incompétente, je le conçois, mais nous ne pouvons pas payer pour un autre procès. C'est David contre Goliath. Malheureusement aujourd'hui, je baisse les bras. Alexandre Thibaudeau

Alexandre Thibaudeau, vice-président de l'Association d'Assistance aux Sinistrés du Loiret © Radio France

A Orléans-La Source, des fissures dans les maisons trois mois après les inondations

Pour d'autres sinistrés, la situation reste très complexe. A Orléans-La Source, des fissures sont apparues dans certaines maisons de la rue Robert Desnos, trois mois après les inondations. La rue n'a pourtant pas été recouverte par les eaux, mais l'accumulation d'eau dans le sous-sol et la sécheresse de l'été 2016 seraient à l'origine de ces fissures. Sans reconnaissance de catastrophe naturelle, difficile de réclamer des indemnisations à son assureur.

Nous sommes abandonnés à notre sort. Nous ne savons pas à qui nous adresser. J'ai même pris un avocat qui a fait un courrier à mon assurance. Pas de réponse. Alma Sayah, habitante de la rue Robert-Desnos, qui ne compte plus les fissures à son domicile

Alma Sayah devant sa maison, à Orléans-La Source © Radio France - France Bleu Orléans