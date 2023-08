Loiret : un fils poignarde mortellement son père à Ardon

Un drame familial s'est déroulé samedi 26 août sur la commune d'Ardon, située au sud d'Orléans aux portes de la Sologne. Pour des raisons encore inexpliquées, un jeune majeur âgé de 20 ans s'en est pris, armé d'un objet tranchant, à des membres de sa famille. Son père a été mortellement touché. Son grand-père a été grièvement blessé, sa grand-mère plus légèrement. Des voisins, qui se sont interposés, ont été également légèrement blessés. La procureure de la République d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren, a confirmé à France Bleu Orléans, l'ouverture d'une enquête en flagrance pour meurtre sur ascendant, tentative de meurtre sur ascendant et violences sur ascendant.

Difficile encore de savoir ce qui s'est réellement passé ce samedi 26 août en fin de matinée dans un lotissement du petit bourg de la commune d'Ardon. C'est Emmanuelle Bochenek-Puren, procureure de la République d'Orléans qui parle de "drame familial" sans en dire plus sur son origine. La magistrate a confirmé en revanche à France Bleu Orléans qu'un jeune homme de 20 ans, qui était en visite ave son père chez ses grands-parents, est le principal suspect d'une violente agression à l'arme blanche sur les membres de sa famille. Le jeune majeur a mortellement touché son père, grièvement blessé son grand-père et plus légèrement des voisins qui sont intervenus.

Le jeune homme interné en établissement psychiatrique

Selon nos informations, le grand-père est aujourd'hui sorti du service de réanimation de l'hôpital d'Orléans. Le couple de retraités, connus sur la commune, habite Ardon depuis plusieurs années. Le père et le fils étaient en provenance de la région parisienne. Arrêté sur place, le jeune homme, qui souffrait semble-t-il de troubles psychiatriques, a été interné d'office, son état étant incompatible avec une garde à vue. Un enquête toujours en flagrance ce jour a été ouverte par le parquet d'Orléans. Elle a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Orléans, appuyée par la section de recherches.