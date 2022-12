Loiret : Un homme de 94 ans abusé par une fausse infimière dont il était tombé amoureux

Une affaire d'abus de faiblesse sur personne vulnérable vient élucidée par la police d'Orléans. Une femme de 57 ans a été interpellée ce mardi 6 décembre, et placée en garde à vue, pour avoir extorqué de l'argent à un habitant de la Chapelle Saint Mesmin, âgé de 94 ans, au printemps dernier. Elle se faisait passer pour une infimière, dont elle avait usurpé l'identité, et profitait de l'attirance qu'éprouvait pour elle le vieil homme, pour lui soutirer de l'argent.

A 94 ans, cet homme semble plutôt vaillant, et c'est par l'intermédiaire d'une voisine qu'il fait la connaissance de cette femme, qui se présente comme une infimière exerçant dans le Loiret. Ils entament tous les deux une relation sexuelle et amoureuse. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa conquête n'est pas ce qu'elle prétend être, elle a en fait usurpé l'identité d'une vraie infirmière, qui bien sûr n'est au courant de rien.

Il lui aurait donné 14 000 euros en liquide

Très vite, elle s'ouvre à lui de ses problèmes financiers, et il lui donne de l'argent en liquide, 14 000 euros au total. Seulement, au bout de 5 semaines, elle disparaît. Lui s'aperçoit alors que des bijoux et un louis d'or ont disparu, dans son domicile. Il se confie à son neveu et comprend alors qu'il a été dupé. Une enquête est ouverte, mais celle que les policiers interpellent en premier, c'est la vraie infirmière, sans doute un peu surprise.

La véritable professionnelle de santé est rapidement mise hors de cause, et l'enquête continue. C'est finalement mardi 6 décembre, que l'arnaqueuse présumée est placée en garde à vue. Elle commence par nier les faits, mais présentée à son vieil amant lors d'une confrontation, elle reconnait les faits. Des faits qui lui valent une convocation devant le tribunal, au printemps prochain, pour abus de faiblesse sur personne vulnérable, et usurpation d'identité.