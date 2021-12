Loiret : une quinzaine de gendarmes mobilisés pour déloger un homme enfermé dans une chambre d'hôtel

Une quinzaine de gendarmes, dont ceux du peloton de surveillance et d'intervention d'Orléans, sont intervenus samedi pour déloger un homme de 39 ans à Châtillon-sur-Loire. Il avait volé une clé et s'était enfermé dans une chambre d'hôtel, en tenant des propos incohérents. Tout s'est bien terminé.

La gendarmerie du Loiret a dû déployer un dispositif conséquent ce samedi après-midi à Châtillon-sur-Loire pour déloger un homme enfermé dans une chambre d'hôtel. L'établissement a appelé les gendarmes vers 15h40 après avoir constaté qu'un homme avait réussi à voler une clé et à s'enferme dans une chambre d'hôtel. "Il refusait d'ouvrir et tenait des propos incohérents", explique un gendarme, "l'hôtel a donc fait appel à nous".

Tout s'est bien terminé

Finalement, en un peu plus d'une heure, et sans heurts, l'homme, un orléanais de 39 ans, a été sorti par les gendarmes puis placé en garde à vue : "il n'y a pas eu de problème, l'homme n'était pas dangereux en fait, mais plutôt "dérangé"". Il s'était introduit illégalement dans l'hôtel dans lequel il avait séjourné durant une nuit, durant la semaine, en récupérant une clé de chambre dans une boîte sécurisée dont il avait conservé le code.

Une quinzaine de gendarmes mobilisés

Au total, une quinzaine de militaires ont été mobilisés pour cette intervention, notamment ceux du PSIG d'Orléans le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. "On ne sait pas sur quel type de personne on peut tomber, on est obligés de mobiliser du monde", conclut un gendarme.