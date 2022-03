Loiret : un jeune conducteur contrôlé à 211 km/h sur l'autoroute A10 au niveau de Chaingy

On a connu de plus grands excès de vitesse ces derniers mois sur les routes du Loiret. Mais, c'est déjà beaucoup. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, un jeune de 24 ans a été contrôlé sur l'autoroute A10, au niveau de Chaingy entre Orléans et Tours, à 211 km/h au lieu des 130 autorisés. La vitesse retenue sera 200km/h.

Le conducteur et ses passagers avaient tous bu de l'alcool

Le conducteur de cette Mercedes Classe A ainsi que les trois occupants de la voiture étaient tous positifs au test d'alcoolémie. Aucun d'entre eux n'a pu reprendre le véhicule. Il a donc été confisqué et emmené à la fourrière. Le conducteur lui va faire l'objet d'une mesure administrative de suspension du permis de conduire pour quatre mois.

Contrôlé, sanctionné mais pas rancunier !

Selon les gendarmes, en fin de contrôle, le conducteur les a remercié pour leur bienveillance et leur savoir faire.