Loiret : un lituanien condamné à 3 ans de prison ferme pour des vols de GPS agricoles

C'est un nouveau fléau dans le monde agricole : les vols de GPS, des outils ultra perfectionnés qui coûtent entre 5.000 et 15.000 euros pièce. Pour la 1ère fois dans le Loiret, un homme vient d'être condamné pour plusieurs cambriolages commis la semaine dernière et l'été dernier.

Les GSP agricoles aident les agriculteurs et notamment les céréaliers à semer avec précision

Loiret, France

Depuis quelques mois, plusieurs agriculteurs céréaliers et des entreprises agricoles du Nord Loiret ont porté plainte pour des vols de GPS. Ces outils, utilisés sur les tracteurs, pour semer ou traiter avec précision, coûtent cher : de 5.000 à 15.000 euros pièce selon les modèles. Pour la 1ère fois dans le Loiret, un homme vient d'être condamné à de la prison ferme pour des vols de GPS agricoles. Mais lui nie totalement les faits !!

Interpellé sur un parking à Ormes

C'est lors d'un banal contrôle de police quece lituanien de 32 ans a été interpellé, sur un parking à Ormes, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier.Alors que les forces de l'ordre s'approchaient de sa voiture, son passager a pris la fuite. Lui a été arrêté et 2 GPS agricoles ont été retrouvés dans son véhicule ainsi que des bottes en caoutchouc et des clefs de différentes entreprises agricoles. En garde à vue, l'homme explique qu'il est en France depuis quelques jours seulement, qu'il rend service à des amis lituaniens pour transporter du matériel mais qu'il n'a rien à voir avec les vols de GPS commis quelques heures auparavant dans des fermes à Trinay et Autry." _Je suis une victime innocente_" insiste l'homme dans le box des prévenus.

Des traces de son ADN sur de précédents cambriolages

Seulement, il y a un élément assez irréfutable dans le dossier. Des traces de son ADN ont été retrouvées l'été dernier après plusieurs vols de GPS à Outarville et Saint Sigismond. " C'est peut être un transfert d'ADN. Moi je n'ai rien à voir là dedans" tente de justifier le prévenu. Mais ses réponses à l'audience n'ont pas convaincu la Procureure. Pour la magistrate, " cet homme est un membre actif d'un réseau qui sévit sur le Loiret depuis plusieurs mois". La justice attribue à cette équipe 33 vols de consoles GPS, 5 vols d'écrans de contrôle et 8 vols d'antennes. A l'issue de son réquisitoire, la Procureure demande 3 ans d'emprisonnement et un maintien en détention. Les juges du tribunal l'ont suivi à la lettre. Juste avant de partir en cellule, l'homme s'énerve dans son box " C'est quand même beaucoup pour une 1ère condamnation". Pas de commentaire lui répond la Présidente du tribunal !!