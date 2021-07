Loiret : un motard transporté en urgence absolue après un choc avec deux voitures dans le Malesherbois

Un motard de 44 ans a été transporté en urgence absolue ce dimanche après un accident impliquant également deux voitures sur la D2152 à hauteur de Manchecourt, près de Pithiviers dans le Loiret. Six autres personnes, conducteurs et passagers étaient en urgence relative et ont été soignées sur place.