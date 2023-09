Loiret : un véhicule termine sa course sur la terrasse d'un restaurant de Châteauneuf-sur-Loire

La terrasse de l'Auberge du Port, où le véhicule a terminé sa course

Un conducteur en fuite et "un carnage évité de justesse". Les mots de Florence Galzin, la maire de Châteauneuf-sur-Loire après cet accident survenu sur sa commune ce vendredi 15 septembre. Il était aux alentours de 19h40 quand un véhicule circulant à ville allure sur la Grande Rue du port a terminé sa course en fauchant la terrasse du restaurant l'Auberge du Port, situé en face du pont de Châteauneuf-sur-Loire. Le bilan fait état d'un blessé grave, en urgence absolue. Son pronostic vital n'est pas engagé d'après nos informations. Quatre autres clients sont légèrement blessés et surtout choqués par la scène à laquelle ils ont assisté.

Le conducteur en fuite

"Les clients attendus sur la terrasse étaient en retard. Si l'accident s'était produit une demi-heure plus tard, cela aurait été un carnage" témoigne la maire de la commune Florence Galzin, qui s'est rendue sur les lieux de l'accident. Le conducteur de la voiture, seul dans le véhicule, a pris la fuite juste après avoir fauché la terrasse. "Un autre véhicule l'a récupéré et ils ont pris la fuite" poursuit l'élue. Le SAMU, dix sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont sur place.