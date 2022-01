Loiret : une enquête ouverte après la mort d'un piéton percuté par un camion de pompiers

L'accident a eu lieu mardi soir, vers 20 heures, sur l'avenue du Dr Schweitzer, à Amilly, tout près du CHAM, le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise. Pour des raisons encore inexpliquées, un piéton, qui se trouvait sur la chaussée, ne s'est pas poussé à l'arrivée d'un camion de pompiers. Gravement blessé, ce piéton de 40 ans, a été pris en charge au CHAM, où il est décédé quelques heures après.

Les enquêteurs doivent encore entendre des témoins de l'accident

L'enquête a été confiée aux policiers de Montargis. Et pour l'instant, toutes les hypothèses sont sur la table. La victime n'a t-elle pas entendu les sirènes ou vu le gyrophare du véhicule en intervention ? A t-elle délibérément décidé de ne pas se pousser à l'arrivée du véhicule d'urgence ?

Selon le parquet de Montargis, les enquêteurs doivent encore entendre des témoins de la scène. Le pompier, qui conduisait le camion, a lui déjà été auditionné. Les tests de dépistage ont montré qu'il n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants.

Dans un communiqué envoyé ce jeudi soir à la presse, le SDIS 45, le service départemental d'incendie et de secours, se dit très affecté par cet accident. Il présente ses condoléances et s'associe à la douleur de la famille de la victime.

Un véhicule d'urgence est toujours prioritaire

Heureusement, ce genre d'accident est rarissime. Mais, cela peut arriver d'autant plus que ces dernières années, les pompiers constatent un certain relâchement dans les attitudes à adopter à l'approche des véhicules d'urgence : police, gendarmerie, pompiers, SAMU et ambulance.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Que l'on soit piéton ou automobiliste, on doit pourtant tout faire pour faciliter le passage du véhicule d'urgence sous peine d'amende. En 2019, le SDIS du Loiret avait d'ailleurs lancé une campagne de sensibilisation sur ce thème avec un clip vidéo.