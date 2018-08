Une jeune femme est morte ce vendredi matin, sur l'autoroute A10 à hauteur de Gidy. Un seul véhicule était impliqué dans cet accident. Dans la voiture, un homme et quatre enfants ont également été légèrement blessés.

Gidy, France

Un grave accident s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'autoroute A10 à hauteur de Gidy (Loiret), vers 2h10. Une femme d'une vingtaine d'années a perdu la vie. Un seul véhicule était impliqué dans cet accident, celui de sa famille. À bord : un homme de 24 ans, et 4 enfants de 7 ans, 2 ans et deux jumelles de 5 mois. Eux ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital.