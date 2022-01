Loiret : une infirmière libérale condamnée à 2 ans de prison pour avoir escroqué plusieurs organismes sociaux

2 mois après le procès, le tribunal correctionnel d'Orléans a rendu son jugement ce jeudi dans l'affaire de l'infirmière qui avait escroqué plusieurs organismes sociaux. L'affaire avait démarré en 2016 par une plainte de la CPAM de l'Essonne, caisse primaire d'assurance maladie, contre Sandrine L, une infirmière libérale exerçant sur le Pithiverais. Elle facturait en double une partie de ses actes ou bien des actes fictifs en déclarant des patients déjà décédés. Le montant du préjudice avait été estimé à près d'un million d'euros.

Une escroqueuse elle-même victime de chantage

Au fil de l'enquête, Sandrine L avait révélé être elle-même victime d'un chantage de la part d'un couple de Nogent-sur-Vernissont. Il avait profité de la crédulité de l'infirmière pour lui soutirer de l'argent, au moins 300.000 euros pendant 3 ans. Le couple en avait profité pour acheter des biens pour sa maison et aussi s'offrir des vacances dans le sud de la France.

Des peines de 1 an à 2 ans de prison

Dans son jugement, le tribunal correctionnel d'Orléans retient l'altération de discernement de l'infirmière. Ce qui avait été mis en avant par l'expert psychiatrique et par son avocat. Elle est condamnée à 2 ans de prison dont 1 avec sursis, l'obligation de se soigner et de rembourser les sommes détournées. L'épouse du couple, la plus active dans le chantage, écope de 2 ans de prison dont 1 avec sursis pour recel et chantage. Son mari, qui était poursuivi pour non justification de ressources, est condamné à 1 an avec sursis. Une audience aura lieu prochainement sur les intérêts civils.