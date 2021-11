Loiret : une infirmière libérale devant la justice, elle a escroqué un million d'euros aux organismes sociaux

Dans cette affaire, tout commence par une plainte déposée en 2016 par la CPAM de l'Essonne, la Caisse primaire d'Assurance Maladie, auprès du procureur d'Orléans. Elle vise une infirmière libérale, Séverine L. Elle habite la commune de Boisseaux, au nord de Pithiviers et exerce entre le nord du Loiret et les départements limitrophes. Elle est soupçonnée de facturer en double certains actes médiaux et aussi de facturer des actes fictifs sur des membres de sa famille ou des patients décédés.

Une escroquerie à 1 million d'euros

Très vite, les recoupements établissent une fraude à grande échelle entre 2012 et 2016. Les CPAM du Loiret, des Hauts de Seine, du Val de Marne ont aussi été bernées tout comme la caisse de retraite des agents de la SNCF, celle des clercs de notaires , la mutuelle générale de la police ou encore la mutualité sociale agricole. Le montant total de l'escroquerie est estimée à un peu plus d'un million d'euros.

..... et un chantage à 300.000 euros

Placée en garde à vue, l'infirmière reconnait les faits tout en expliquant être victime elle-même d'un chantage. La belle-fille d'une dame, chez qui elle intervenait pour des soins, l'accuse d'avoir dérobé 60 euros et des bijoux. Elle présente même à l'infirmière un acte de justice qui la contraint à rembourser 700 euros par mois, durant 6 mois. Evidemment, tout cela est faux. Mais, l'infirmière, présentée comme très crédule et sensible par les experts psychiatres, cède au chantage. Elle redoute aussi évidemment que son escroquerie soit découverte. Durant 3 ans, elle va verser toutes les semaines ou presque des mandats cash à celle qui lui fait du chantage. Au total, elle a versé 300.000 euros à cette habitante de Nogent-sur-Vernisson.

Les maitres-chanteurs nient avoir profité de l'argent

Fin 2016, le couple de Nogent est à son tour entendu par les gendarmes. A cette époque, seul le mari touche le RSA et pourtant, la famille avec 5 enfants vient de s'offrir une nouvelle voiture, un cheval et des vacances dans le Sud où elle a dépensé sans compter, " entre 500 et 1.000 euros par jour" selon les relevés de compte. "Je ne gérais pas les comptes " explique le mari à la barre du tribunal, " mais, je peux vous dire qu'on ne roulait pas sur l'or donc cet argent, je ne sais toujours pas où il est passé." Sa femme, plus impliquée dans le chantage a elle une autre version. " Sévérine voulait divorcer et mettre de l'argent de côté. Je lui servais donc de banque mais après, elle récupérait l'argent".

La première victime dans cette affaire, c'est la solidarité nationale

Pour le procureur de la république, le couple de Nogent-sur-Vernisson avait forcément connaissance de l'escroquerie mis en place par l'infirmière. Il a profité de sa crédulité et de sa personnalité très fragile pour la faire chanter. Et, il insiste, "la première victime dans cette affaire, c'est la solidarité nationale". Dans son réquisitoire, il a réclamé 3 ans de prison dont 2 avec sursis pour l'infirmière, avec interdiction de gérer durant 15 ans, 2 ans dont 1 avec sursis pour la maître-chanteuse de Nogent poursuivie pour recel et chantage et 1 an avec sursis pour le mari poursuivi lui pour recel. Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier.