Loiret : une mairie a été la cible d'un incendie volontaire

Bonnée, France

La mairie de Bonnée, un village situé à l'est d'Orléans dans le Loiret, entre Saint-Benoît-sur-Loire et Sully-sur-Loire a été visée par un incendie volontaire. L'établissement a été endommagé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le procureur de la république de Montargis, Loïc Abrial, a confirmé l'information. "Les dégâts sont essentiellement au rez-de-chaussée, la fumée a noirci l'entrée et tous les bureaux sont incendiés," décrit le maire de la commune qui est sur place depuis le milieu de la nuit, prévenu par les pompiers.

Des pneus devant l'entrée

Des pneus ont été placés contre la porte d'entrée et enflammés une partie du bâtiment. Celma s'est passé vers deux heures du matin. L'incendie a détruit les portes et la fumée a envahi tout le rez-de-chaussée. La brigade de gendarmerie de Gien est chargée de l'enquête. Des techniciens en investigation criminelle sont sur place pour déterminer l'origine de l'incendie. Mais c'est sans doute "un acte malveillant", a précisé le parquet de Montargis qui est chargé du dossier.

Les élus et le personnel de la mairie sont sous le choc. Le maire Michel Auger ne fait aucun amalgame avec l'actualité, "c'est déplorable", réagit-il, "irrecevable, je fais simplement un constat." Il précise qu'il espère que "les caméras de surveillance permettront de faire avancer l'enquête."