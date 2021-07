Loiret : une marche blanche ce mardi en souvenir du bébé de neuf mois mort à Ladon

Une marche blanche est organisée ce mardi à Ladon, en hommage au bébé de neuf mois mort la semaine dernière. Son beau-père et sa mère sont mis en examen et placés en détention provisoire.

Une marche blanche sera organisée ce mardi soir à Ladon (Loiret), en mémoire de Loïc, ce bébé de neuf mois mort la semaine dernière. Le rendez-vous est donné "à 19 heures sous la Halle de Ladon, d'où nous partirons en cortège pour regagner son domicile", indique un post publié sur les réseaux sociaux par Alain Letort, conseiller municipal, qui participe à l'organisation de cette marche.

"Une minute de silence" y sera observée. Les participants seront ensuite invités à "déposer une fleur blanche, une bougie en mémoire de ce petit homme qui ne demandait juste que de grandir et vivre sa vie." Ceux qui souhaiteraient participer sont priés de porter une vêtement de couleur blanche.

Il y a de l'effroi, de la consternation. On ne comprend pas qu'une telle chose arrive chez nous

Après la mort de l'enfant, son beau-père et sa mère ont été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et pour violences habituelles, et placés en détention provisoire.

Lundi 19 juillet, en soirée, le Samu 45 avait été appelé au domicile familial à Ladon pour un bébé de neuf mois présentant des signes physiques inquiétants. Transporté en hélicoptère vers le CHU de Tours, il est décédé dans la nuit.