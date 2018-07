Saint-Germain-des-Prés, France

Une mère de famille est accusée d'avoir tué son nourrisson. Le drame s'est produit à Saint-Germain-des-Prés (Loiret) près de Montargis, l'information a été révélée par nos confrères de la République du Centre.

Il s'agirait d'un déni de grossesse, et la mère a accouché dans la nuit de lundi à mardi. La mère de famille, âgée d'une trentaine d'années, s'est enfermée dans la chambre pour accoucher. Elle avait interdit l'accès à son mari.

Mais lui comprend qu'il se passe quelque chose et finit par rentrer. Il découvre alors des serviettes ensanglantées et alerte les secours. Sa femme lui demande de prendre le linge et de le jeter à la poubelle.

Face aux enquêteurs, il explique qu'il ne savait pas qu'un bébé se trouvait au milieu du linge. L'autopsie du nourrisson a révélé qu'il était vivant à la naissance, puis qu'il est mort par asphyxie.

La mère incarcérée, le père placé sous le statut de témoin assisté

Une information judiciaire est ouverte. La mère est mise en examen pour "homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans". Elle a été incarcérée à la prison de Saran.

Le père n'est pas mis en examen mais il est placé sous le statut de témoin assisté pour "recel de cadavre et modification de scène de crime".

Le couple a deux autres enfants, de 3 et 9 ans. Ils ont tous les deux été placés.