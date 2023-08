Lomepal aux Plages Electroniques de Cannes ? le suspense continue ...

Dans les coulisses du festival cannois, les initiés ne parlent que de ça. Le rappeur Lomepal, âgé de 31 ans, est visé par une enquête préliminaire pour viol mais va-t-il se produire comme prévu ? La divulgation de cette plainte est tombée au plus mauvais moment : peu avant le début de cet important festival en plein essor qui a attiré 20 000 personnes par jour en moyenne l'été dernier.

La plainte a été déposée en 2020 auprès du parquet de Paris. Les faits remonteraient à 2017 à l'étranger.

Lomepal dément les accusations et se dit prêt à "répondre à la justice". "Est-ce que j'ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit ? Non. Est-ce qu'il y a eu des choses illégales ? Non. Et je ne le laisserai jamais dire", écrit le rappeur sur son compte Instagram. Lomepal parle d'une "relation d'un soir" et il se dit prêt "à répondre à la justice."

Les Plages Electroniques ont commencé ce vendredi après-midi sous un ciel nuageux... les organisateurs espèrent cette année 56 000 entrées.

Avec huit scènes sur les magiques plages de sable devant le Palais des festivals, les "Plages Electro" sont devenues depuis deux ans le rendez-vous incontournable des azuréens et d'un public de trentenaire venu de toute la France.