Attaque terroriste à Londres : un homme blesse plusieurs personnes avec un couteau, avant d'être abattu

Plusieurs personnes ont été poignardées ce vendredi à Londres lors d'une attaque à l'arme blanche près de London Bridge, dans le centre de la capitale britannique. Le suspect, qui portait un engin explosif factice, a été tué par balles par la police. Les enquêteurs traitent l'attaque comme un acte terroriste, a également indiqué la police.

Plusieurs blessés, le suspect tué, l'attaque traitée comme un incident terroriste

Plusieurs personnes ont été blessées. Le suspect, qui portait un engin explosif qui s'est avéré factice, a été tué par balles par la police. Les enquêteurs considèrent l'attaque comme un acte terroriste.

"J'ai vu un homme tomber à terre, avec un couteau à côté de lui" après "plusieurs coups de feu", a raconté à l'AFP un homme travaillant dans des bureaux en face du pont, évaluant à une dizaine de policiers et plusieurs chiens le dispositif pour neutraliser le suspect. Une vidéo qu'il a tournée depuis son lieu de travail vers 14h30, visionnée par l'AFP, montre une personne évacuée sur un brancard et une autre, blessée à l'épaule, être accompagnée par des ambulanciers.

Le secteur bouclé par la police

Un important dispositif policier était déployé vendredi après-midi sur place, empêchant aux passants de s'approcher à moins de 100 mètres du pont, où une dizaine de bus étaient complètement immobilisés, a constaté une journaliste de l'AFP. Trois bateaux des forces de l'ordre stationnaient sous le pont et de nombreuses ambulances étaient sur les lieux, tandis que la gare et la station de métro situées à proximité et très fréquentées ont été fermées.

Une attaque djihadiste sur ce pont en juin 2017

Le London Bridge, ou "pont de Londres", a été le théâtre d'une attaque djihadiste en juin 2017 lorsque des assaillants avaient foncé au volant d'un véhicule sur des passants, avant des attaques au couteau dans le quartier de Borough Market.