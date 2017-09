Longvic : deux personnes arrêtées après une course-poursuite

Deux hommes ont été arrêtés ce vendredi matin à Longvic à l'issue d'une course-poursuite dans l'agglomération Dijonnaise. Les deux personnes ont été placées en garde à vue.

Ce vendredi matin vers 7h30, deux hommes ont été arrêtés puis placés en garde à vue à l'issue d'une course poursuite qui a duré un certain temps.

Ils ont pris la fuite à bord d'un fourgon volé

Les deux hommes conduisaient un fourgon volé, qui avait été repéré plus tôt par les policiers et les gendarmes. Ils ont quitté l'agglomération Dijonnaise, jusqu'à Crimolois et sont également allés sur la rocade et dans le centre-ville de Dijon.

Les forces de l'ordre ont donc poursuivi le fourgon, jusqu'à ce qu'il percute un autre véhicule de police à Longvic, et s'arrête. À ce moment-là, les deux hommes ont été interpellés puis placés en garde à vue.