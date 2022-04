Longvic : la mairie porte plainte après des tirs de paintball en pleine rue

Après des tirs de paintball dans les rues de Longvic dimanche et lundi soir, la mairie a porté plainte ce mardi pour des dégradations sur des bâtiments publics. Elle incite les habitants qui ont eu de la peinture sur leur façade ou leur voiture à faire de même.

Deux soirs de suite, des parties de paintball sauvage se sont organisées dans les rues de Longvic. Les billes de peinture ont atterri sur des façades de bâtiment, d'habitations et sur des voitures. La mairie a décidé de porter plainte pour les dégradations sur les bâtiments publics.

La plainte a été déposée ce mardi après-midi et la municipalité invite les habitants qui ont subi des dégradations à porter plainte aussi. Les bâtiments publics touchés par les tirs de peinture sont le Phare, l'espace jeunesse de la Cité Valentin et l'école Roland Carraz ainsi que des caméras de vidéosurveillance.

La mairie de Longvic prend au sérieux ces parties de paintball qui se sont organisées dans des quartiers résidentiels. Un binôme d'agents municipaux a été mobilisé pour nettoyer les bâtiments publics et le directeur de cabinet du maire explique que des contacts ont été pris avec la police nationale et des équipes de médiateurs qui vont renforcer leur présence en fin de journée et en soirée pour éviter que ça se reproduise.

Du côté de l'enquête, personne n'a été interpellé pour le moment, et les "joueurs" étant masqués ils sont difficilement identifiables. Mais les images de quelques-unes des 50 caméras de vidéosurveillance de la commune sont en cours d'exploitation et certains éléments sur les images pourraient permettre de faire avancer les choses.