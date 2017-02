Lons : 23 chaudières et 35 armoires électriques volées sur un chantier

Un chantier de la zone du Pesqué à Lons a été pillé par une bande de spécialistes cette semaine. En deux fois, ils ont emporté pour 100 000 euros de matériels

C'est un gang qui a cambriolé un chantier ces derniers jours à Lons. En deux fois ils ont emporté pour 100 000 euros de matériels sur le chantier de construction d'un immeuble. Dans la zone du Pesqué, là ou devait se construire le collège de Lons, au bord de la rocade. Ils ont emporté des outils, mais surtout 23 chaudières et plus de 30 tableaux électrique.

Du travail de pro

Un tel volume indique clairement qu'on a à faire à des professionnels. Une première visite ce weekend. Ils n'ont emporté "que" trois chaudières et du matériel ; un repérage, puisqu'il y a eu un second raid dans la nuit de mardi à mercredi, avec cette fois les véhicules pour transporter toute cette volumineuse marchandise ; à savoir 20 chaudières et les 35 tableaux électriques des 35 appartements de l'immeuble, dont toute les portes ont été fracturées. Ils ont neutralisé l'électricité du bâtiment pour entrer dans l'immeuble. Ils ont également cassé les lumières des issues de secours pour travailler plus tranquillement. Ils ont emporté des tableaux électriques, des chaudières on l'a dit, mais aussi de l'outillage laissé sur place par les entreprises. La méthode, le butin, tout indique que ce sont des professionnels en capacité aussi découler cette marchandises très particulières. Ça aussi c'est un métier.