Lons : la police découvre quinze chats congelés lors d'une expulsion locative

L'homme qui occupe cet appartement n'était pas présent, il est recherché par la police. Les quinze chats, des jeunes et des adultes, ont été retrouvés dans la partie congélation d'un réfrigérateur.

Lons, France

Quinze chats congelés ont été retrouvés dans un appartement de Lons, dans un appartement d'un immeuble, dans la partie haute de la ville. C'était ce jeudi matin, lors d'une procédure d'expulsion. L'homme qui occupe ce logement était absent, et l'huissier a découvert les dépouilles de ces quinze chats dans le congélateur.

Enroulés dans des serviettes

Les chats étaient dans la partie congélateur d'un vieux frigo droit. Quinze chats, enroulés un par un dans des torchons ou des pans de tissus, des chatons et des chats adultes. Ils ne portent pas de traces évidentes de blessures. Le locataire de cet appartement n'était pas chez lui quand l'huissier s'est présenté avec un équipage de police, comme le veut la procédure d'expulsion.

Probablement ses propres chats

On pense, même si c'est encore à établir, qu'il s'agit de ses chats puisque lors d'une pré-visite il y a deux semaines, il était présent, avec chez lui une quinzaine de chats. Il lui avait été demandé de faire le ménage et de vider son appartement en vue de cette expulsion. Le parquet de Pau a demandé à un vétérinaire d'établir la cause de la mort de ces chats. Le locataire lui est actuellement recherché par les services de police. Il est inconnu de la justice.