Lons : le toit du foyer de l'association des portugais s'est entièrement effondré

C'est arrivé dans les environs de 13h30. Dans une zone industrielle de Lons, sur l'avenue Irène et Frédéric Julio Curry, le toit du foyer de l'association des Portugais de Lons s'est effondré. Heureusement, le bâtiment était fermé pendant le mois d'août. Il propose d'habitude des activités culturelles, ou organise des fêtes et des événements qui attirent parfois des centaines de personnes Selon Jorge de Almeida, son président, l'accident aurait donc pu être bien plus grave.

Pour l'instant, rien n'indique la raison de cet accident. Mais le foyer ne peut plus accueillir personne et aucune solution de secours n'est trouvée pour l'instant. "On va reconstruire..." affirme le président Jorge de Almeida. "On a des jeunes bénévoles motivés, on ne doit pas se laisser abattre". Du bâtiment, deux choses ont été épargnées : la cuisine (ce qui a rapidement rassuré les premiers témoins, qui croyaient à une explosion de gaz) et la statue de la vierge disposée dans une alcôve. "On peut peut-être y voir un signe", s'amuse le président de l'association.