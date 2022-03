Lons : le vigile d'une boîte de nuit accusé d'agression sexuelle lors d'une soirée de lycéens

Cela devait être une soirée festive entre lycéens, un dernier moment de respiration avant d'entamer la dernière ligne droite de l'année scolaire. Ce jeudi 10 mars, comme le révélaient vendredi nos confrères de la République des Pyrénées, des élèves du lycée Monod de Lescar ont organisé une soirée du "percent", soit 100 jours avant le début des épreuves de baccalauréat, dans une boîte de nuit de Lons, La Noche, privatisée pour l'occasion. Mais elle a dégénéré.

A plusieurs reprises, l'un des vigiles de l'établissement aurait eu des propos et des gestes déplacés envers plusieurs jeunes filles. Une scène aurait été au cœur des problèmes : le vigile en question aurait pris le téléphone d'une des lycéennes dans la poche arrière de son pantalon et aurait prolongé son geste. Une agression sexuelle remarquée par une des camarades de la jeune fille, qui le signale. Mais le ton monte, à tel point qu'une collègue du vigile aurait saisi à la gorge une autre jeune fille, puis projeté à terre une autre.

Le patron de l'établissement se défend

Au moins une plainte venant de parents des lycéens présents a été déposée. D'autres pourraient suivre. "Il faut que l'établissement comprenne que ce genre de comportement n'a pas lieu d'être dans des soirées où les terminales sont là pour faire la fête. J'espère que l'établissement entendra raison, sinon qu'ils aillent faire autre chose", dénonce Régis, le père d'une des jeunes filles présentes, qui envisage lui aussi de porter plainte.

Régis, le père d'une des lycéennes présente à la soirée Copier

Le gérant de l'établissement lui se défend. "Le vigile m'a dit que le téléphone de la jeune fille était en train de tomber et il lui a remis entre les mains. Puis ça a disjoncté", explique Abdé Issaini. "Cela fait 8-10 ans qu'il bosse pour moi ce mec là, je n'ai jamais eu de problème. Il n'y a rien qui me prouve que c'est vrai tout ça. Maintenant j'ai des enfants, je me met à la place des parents, si ces faits sont avérés, ce sont des faits d'une haute gravité, personne ne peut tolérer ça." Certains lycéens ont commencé à être auditionné ce week-end par la police.