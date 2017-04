Lons : une pâtisserie-chocolaterie victime d'un incendie, à quelques jours de Pâques

Une pâtisserie-chocolaterie a été en partie détruite par le feu, dans la nuit de mercredi à jeudi, avenue du Moulin à Lons. L'incendie d'une poubelle, sans doute volontaire, s'est propagé à la toiture. Quatre salariés sont au chômage technique, à quelques jours de Pâques.

Le feu est parti d'une poubelle, vers 00h50, dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'arrière de la pâtisserie-chocolaterie, située avenue du Moulin à Lons. Pour le gérant, l'acte volontaire ne fait pas de doute. Il l'a écrit sur une pancarte à l'entrée du magasin.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie. Peu avant, les pompiers ont été appelés pour un autre feu de poubelle, vers 00h20, dans le secteur de la piscine et de la plaine des sports. Ce premier incendie n'a pas fait de dégâts.

Le feu a ravagé la toiture. © Radio France - MK

Le gérant, Christian Sarraillé, installé à Lons depuis 3 ans et demi, a la gorge serrée au moment d'évoquer l'incendie. Toute sa production de chocolat destinée à la vente pour Pâques est à jeter à la poubelle, pour des questions d'hygiène. La mairie a proposé d'installer un chapiteau provisoire sur le parking pour ce weekend, mais cette option était difficilement réalisable techniquement. Les quatre salariés se retrouvent au chômage.

"On se donne du mal à préparer Pâques. Cela devrait être une fête, et là, il faut tout jeter. C'est révoltant." — le gérant

Si la boutique a peu souffert des flammes, le local qui sert à produire des pâtisseries et du chocolat est lui devenu inutilisable. Il n'y a plus d'électricité et le toit a largement souffert. 20 m² de toiture sont partis en fumée et l'ensemble de la charpente est à changer. Les experts des assurances annoncent des travaux qui vont durer "quelques mois".

"Moralement, ça fait mal" lâche le gérant, Christian Sarraillé.

Le feu est parti d'une poubelle, à l'arrière du magasin. © Radio France - MK