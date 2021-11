Lorette : encore des voitures incendiées après plusieurs nuits de dégradations

Encore trois voitures incendiées dans la nuit de jeudi à vendredi nuit à Lorette, dans la Vallée du Gier, et au même endroit que la nuit précédente, près de la rue Jules Vallès, où trois véhicules avait déjà brûlé. Presque toutes les nuits depuis le week-end dernier, des dégradations sont commises.

Les dégradations ont commencé le week-end d'Halloween

"On voit une bande de personnes, qui bloquent le passage des voitures avec des poubelles", explique Julien Lequeux, conseiller municipal d'opposition, en montrant une photo sur son téléphone portable. "Et ensuite, ils descendent en direction de la salle des fêtes et de la mairie." Des projectiles ont été jetés contre les portes vitrées des deux bâtiments, certaines vitres sont entièrement fissurées.

Les vitres de la salle des fêtes ont été prises pour cible. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Des habitants "pas tranquilles"

"Les gens m'ont dit qu'ils avaient eu peur, c'est vraiment la première fois que ça arrive", poursuit Julien Lequeux. Effectivement, certains passants croisés dans le secteur sont inquiets. "C'est malheureux, mais le soir on n'est pas tranquille", confie une retraitée. "Qui va payer les réparations ? Ce sont les Lorettois". Un homme qui promène son chien regrette de ne pas voir plus de policiers dans les rues la nuit, quand une autre habitante de la commune, elle, met en cause la politique du maire Gérard Tardy. "Il ne fait pas grand-chose pour les jeunes", explique-t-elle. Le principal intéressé n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.

Un policier municipal doit être recruté

Mais pour Julien Lequeux, ces incivilités sont la preuve de l'échec de la politique sécuritaire du maire. "Il y a deux policiers municipaux et on attend le recrutement d'un troisième policier depuis 18 mois. Je ne comprends pas que ça prenne autant de temps", s'interroge l'élu. "Saint-Chamond ou Rive-de-Gier ont renforcé leur police municipale, visiblement c'est plus compliqué à Lorette. Une partie de la population se demande ce qu'il se passe dans la commune et voudrait des explications de la part du maire."