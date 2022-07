Lorette : le maire interdit les regroupements de plus de deux personnes la nuit jusqu'au 31 octobre

Il entend lutter contre les incivilités et le tapage dans le centre-ville. Le maire de Lorette, Gérard Tardy, a pris un arrêté pour interdire les regroupements de plus de deux personnes entre 19h et 4h du matin dans une partie du centre-ville, jusqu'au 31 octobre.

L'opposition dénonce une mesure "liberticide," lui invoque sa compétence "à maintenir le maintien du bon ordre dans les lieux publics." Le maire de Lorette, Gérard Tardy, a pris un arrêté pour interdire les regroupements de plus de deux personnes dans une partie du centre-ville de 19 heures à quatre heures du matin. L'arrêté est en vigueur jusqu'au 31 octobre.

Le maire entend cibler plusieurs comportements dans son arrêté. Il évoque des "jets d'ordures diverses, salissures, bruits excessifs, propos déplacés ou injurieux, « repas improvisés, » rodéos automobiles, crachats [...]

Depuis le 12 juillet dernier, il est donc interdit de se réunir à plus de deux personnes à Lorette, entre 19 heures et 4 heures du matin. Cela concerne la place du IIIe Millénaire, la place Hippolyte Bonnasiès, le parc Simone Signoret, les rues Jean-Claude Delay Jean Moulin, la voie Jean Mugnéry, une partie de la rue Jean Jaurès, et les abords de la médiathèque et du Monument aux Morts.

Un premier arrêté, pris le 24 juin, prévoyait la même mesure, mais étalée de midi à quatre heures du matin. Ce n'est que le 12 juillet que le maire Gérard Tardy a amendé son arrêté. En cause, des résidents d'un Ehpad du centre-vile se seraient plaints du tapage commis par plusieurs jeunes de la ville sous un belvédère. Pour le conseiller municipal d'opposition Julien Lequeux, il faut "ouvrir le dialogue avec ce groupe-là, et voir comment on peut faire pour éviter ces nuisances pour les riverains puisque ça c'est inadmissible."

Contacté par France Bleu Saint-Étienne Loire, Gérard Tardy n'a pas donné suite à nos sollicitations pour l'instant.