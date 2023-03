Lorient : gendarmes mobiles, filtrage des casseurs "mais pas des manifestants" le 28 mars, annonce le maire

L'intersyndicale appelle à une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. À Lorient, le cortège et ses suites seront scrutés de près, après les débordements qui ont eu lieu jeudi. Des dizaines de personnes ont pris d'assaut la sous-préfecture et le commissariat. Sept hommes de 19 à 45 ans sont d'ailleurs jugées pour violences volontaires en réunion et avec armes et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux.

Le maire de Lorient, Fabrice Loher (DVD) appelle à renouer le dialogue entre l'exécutif et les syndicats, mais aussi à faire en sorte que la manifestation ne dégénère pas ce mardi.

France Bleu Breizh Izel : Que se passe-t-il dans votre ville ?

Fabrice Loher : Lorient est une ville tranquille. Mais nous sommes aussi une ville portuaire et on a l'habitude quelquefois d'éruptions de colère. Nous sommes des gens de caractère à Lorient. Mais ce qu'on a connu la semaine dernière, évidemment, ce sont des violences gratuites, inacceptables, graves, qui s'attaquent aux symboles de l'autorité de l'État. C'est tout à fait inhabituel, je condamne et toute la population de Lorient (que j'ai rencontrée à l'occasion du Carnaval samedi), condamne ces violences inacceptables qui ont touché des policiers que nous connaissons, qui sont là pour nous protéger au quotidien et qui ont subi un véritable assaut.

Ce siège n'était pas organisé, mais était en tous les cas très spectaculaire. J'espère que nous pourrons retrouver une semaine, peut-être avec des manifestations où le droit de grève est légitime, mais où on arrive à canaliser ces casseurs qui n'ont rien à voir avec le mouvement social en cours.

Jeudi dernier, il y avait un peu plus de 7.000 manifestants à Lorient, ce nombre est ingérable ?

Non, depuis que depuis le début des manifestations, les choses se sont plutôt bien passées et il faut vraiment différencier les manifestants qui exercent leur droit légitime de grève, qui le font de manière pacifique, de ces casseurs qui sont arrivés. On nous dit qu'ils sont originaires sans doute du Morbihan et de l'extérieur du département, de l'ensemble de la Bretagne, avec une seule idée en tête, profiter de ce type de manifestation pour s'en prendre aux autorités, à l'État et en l'occurrence, casser. Je différencie vraiment ces manifestations, encore une fois pacifiques, de ces conséquences que l'on a vues malheureusement sur nos écrans de télévision dans toutes les villes importantes de France.

Renforts de gendarmes mobiles et appel au dialogue

Que faut-il faire pour que ces manifestations ne dégénèrent pas ? Le Finistère a eu le renfort d'une compagnie de CRS après les incidents de lundi soir. Demandez-vous la même chose ?

Oui, bien sûr. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, m'a appelé vendredi après-midi pour m'assurer du soutien du ministère avec les moyens nécessaires. Dans l'immédiat, il y a des renforts de gendarmes mobiles qui sont prévus. Et il y a un double mouvement puisque les pêcheurs ont commencé à bloquer le port et c'est un mouvement qui va s'étendre. Par précaution, il y aura des renforts de police pour venir en soutien à nos policiers locaux qui ne sont pas habitués à faire face à ce type de violences et qui ne sont pas formés sur ces questions de violences urbaines. Quelques renforts, mais la répression ne suffira pas, j'insiste sur la nécessité de reprendre les voies du dialogue. J'ai eu l'occasion de rencontrer les organisations syndicales vendredi. Je crois que c'est la volonté, en tous les cas de ce côté-là aussi, de pouvoir reprendre le fil de discussion sur les questions que j'ai évoquées.

Mais au-delà de ça, il faut vraiment retrouver les voies du dialogue qui sont absolument nécessaires. On ne s'en sortira pas sans un retour du dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales. On voit bien qu'on a eu en face de nous une population qui est extrêmement déterminée, qui veut faire valoir son droit. Je suis à la tête d'un territoire où nous avons beaucoup d'employés dans la pêche, dans l'agroalimentaire, dans le secteur de la construction navale, ce sont des métiers durs : se pose la question des fins de carrière, de la pénibilité des métiers, du pouvoir d'achat aussi. Le temps est venu vraiment d'un dialogue renoué pour parler de ces questions. Je ne suis pas parlementaire, ce n'est pas à moi de dire comment on peut sortir et avec quels gestes. Mais en tout état de cause, il faut trouver les voies du dialogue.

Y aura-t-il des filtrages ce mardi ?

Non, je pense que ça n'est pas réaliste. On n'arrivera pas à bloquer l'accès à la ville. Qu'il y ait un filtrage en amont, oui, on doit pouvoir essayer de repérer les mouvements de casseurs en général, ils ont des tenues assez repérables. Là, il faut un filtrage, mais on ne filtrera pas les manifestants.

