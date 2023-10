Lorient : l'ancienne religieuse bannie de sa communauté demande en justice 800 000 euros de dommages matériels

La salle était pleine à craquer, avec du public à l'écoute des débats dans le couloir. C'est assez rare dans une audience au civil. Dans la salle, sœur Marie Férréol se tient très droite, en habit de religieuse, un lourd crucifix autour du cou. Elle écoute son avocate, maitre Adeline Le Gouvello raconter sa version des faits : " Ma cliente s'est inquiétée de faux exorcismes exercés à l'encontre de novices, et de "retraites de guérison" que l'on peut assimiler à des dérives sectaires. Elle a menacé d'alerter les autorités. Dans l'autre camp, des sœurs avaient tissé des liens avec le cardinal canadien Marc Ouellet, le N°3 du Vatican, en charge de nommer les évêques dans le monde entier. Pour l'une d'entre elles, des liens personnels et intimes. C'est cette situation, couplée à des jalousies, qui ont amené son bannissement. Cette enseignante de 57 ans, décrite comme compétente et joyeuse par d'anciens élèves, ne peut pas facilement retrouver du travail."

Sœur Marie Férréol a passé 34 ans dans la communauté religieuse, dont le siège est basé à Poncallec, au nord de Plouay dans le Morbihan.

La décision de bannissement a été prise par le pape François

Le cardinal Ouellet n'est pas présent à l'audience et n'est pas représenté par un avocat. On sait de lui qu'il a fait l'objet de plaintes pour agression sexuelle qui n'ont pas abouti en justice. Il a démissionné de son poste de préfet du dicastère pour les évêques, officiellement en raison de la limite d'âge. À l'audience à Lorient, maitre Bertrand Olivier représente les deux " visiteurs", c'est-à-dire les deux religieux et religieuse qui ont été mandatés par le pape pour enquêter sur la situation à la communauté de Poncallec. Pour lui, " la décision de bannissement a été prise par le pape François." Ce que conteste l'avocate de sœur Marie Férréol. Mais selon maitre Bertrand Ollivier*, "le dossier est au Vatican et ne peut être consulté que sur place. C'est le droit canonique. Il ne peut donc pas être transmis au tribunal de Lorient, même anonymisé. Nous produisons des attestations de sœurs, qui éclairent le comportement de la plaignante. Ces attestations arrivent tardivement parce que la parole se libère tardivement, comme dans les enquêtes pour risques psychosociaux."*

800 000 euros de dommages matériels réclamés par l'ancienne religieuse

L'avocate de sœur Marie Férréol demande 800 000 euros de dommages matériels et 70 000 euros pour le préjudice moral. La juge à l'audience propose une médiation. Maitre Agathe Martin, l'avocate de l'association syndicale des sœurs dominicaines du Saint-Esprit l'accepte immédiatement, mais maitre Le Gouvello la refuse en expliquant qu'"une médiation a déjà été tentée aux Prudhommes et n'a pas abouti. Que l'on ne peut pas gagner du temps en laissant sœur Marie Férréol sans revenus." Le tribunal a placé l'affaire en délibéré au 29 novembre.

L'ancienne religieuse a-t-elle le droit de continuer à se vêtir avec la tenue des sœurs ?

Interrogée à ce sujet à la sortie de l'audience, maitre Le Gouvello explique que sa "cliente porte une tenue légèrement différente de celle de sa congrégation, mais qu'elle tient à marquer par ses vêtements la promesse faite à Dieu. Et elle a le droit de s'habiller comme elle le souhaite." Est-elle toujours une sœur ? À l'audience, l'avocate de l'association syndicale des sœurs a précisé qu'un décret lui avait fait perdre sa qualité de sœur. Mais selon maitre le Gouvello, " une procédure est toujours en cours au Vatican. Elle est dans un entre-deux." Sœur Marie Férréol, très émue à la sortie de l'audience, n'a pas souhaité s'exprimer.