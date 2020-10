Lorient : le premier adjoint au maire mis en examen et écroué pour viol sur mineurs

Le premier adjoint à la mairie de Lorient, Gaël Le Fur a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi 9 octobre. Selon le parquet de Lorient, plusieurs affaires de mœurs lui sont reprochées. Selon l'AFP, il a été mis en examen pour viols sur mineurs de moins et de plus de 15 ans.