Un homme disparaît à Lorient, les gendarmes lancent un appel à témoins

Un homme âgé de 55 ans est recherché par les gendarmes du Morbihan. Il a disparu de l'établissement psychiatrique de santé mentale de Lorient dimanche, et pourrait se trouver dans le secteur de Pont-Scorff.

La gendarmerie du Morbihan lance un appel à témoins pour retrouver un homme de 55 ans. Il a quitté l'établissement public de santé mentale (EPSM) Charcot de Lorient dimanche 5 septembre. "La personne n'est pas agressive mais est désorientée", selon les gendarmes.

L'homme mesure 1m70, de corpulence moyenne, il a les cheveux blancs et le crâne dégarni. Au moment de sa fugue, il était vêtu d'un T-shirt à manches courtes rouge et d'un pantalon de survêtement gris. Il se déplace à pied et pourrait se trouver dans les communes de Pont-Scorff, Cléguer, Caudan, Gestel ou Quéven.

Toute personne disposant d'informations peut prendre contact avec la brigade de gendarmerie de Pont-Scorff au 02 97 32 61 17 ou le 17.