Lorient : une femme mise en examen pour homicide volontaire après la mort de son petit garçon

La mère du petit garçon de 7 ans qui est mort dimanche à Lorient a été mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans. La femme, mère de trois enfants et âgée de 41 ans, avait été placée en garde à vue dès dimanche. L'enfant est mort asphyxié.

La mère du petit garçon mort dimanche à Lorient a été mise en examen ce mercredi pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans. A l'issue de sa garde à vue, elle a été placée en détention provisoire. Et on en sait un peu plus sur les circonstances de sa mort.

Dimanche matin, le garçon de 7 ans, qui avait déjà fugué, a quitté l'appartement familial situé dans le quartier de Bois du Château sans autorisation. A son retour, en début d'après-midi, selon des témoignages, la mère aurait exigé qu'il se lave. Le garçon aurait refusé. Sa mère lui aurait alors ligoté les mains et les pieds et lui aurait placé un bâillon dans la bouche avant de le traîner dans la salle de bains.

Mort des suites d'une asphyxie

En garde à vue, la femme a reconnu les faits. Elle conteste la punition mais explique que l'enfant était en crise. Le bâillon aurait été selon elle une manière de prévenir une crise d'épilepsie. Selon les premiers résultats de l'autopsie, l'enfant est mort des suites d'une asphyxie "modérée", explique le parquet de Lorient dans un communiqué.

Cette mère célibataire âgée de 41 ans, particulièrement isolée explique le parquet de Lorient, éprouvait des difficultés dans la prise en charge de ses trois jeunes enfants, et notamment avec la victime. Un suivi socio-éducatif venait de débuter pour cette famille.

Les deux autres enfants ont été confiés à l'Aide sociale à l'enfance. La mère a été placée en détention provisoire. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.