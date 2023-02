Loriol-sur-Drôme : une voiture percute un poids-lourd, deux jeunes gravement blessés sur la N7

Vers 22 heures, les pompiers ont été appelés pour intervenir sur un accident. Une voiture a percuté un poids-lourd sur le tronçon boulevard Frédéric Mistral sur N7 à Loriol-sur-Drôme. À l'intérieur de la voiture, il y avait quatre jeunes. Un jeune homme de 26 ans et une jeune femme de 23 ans ont été gravement blessés. Les deux autres occupants de 20 et 24 sont plus légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital. Le chauffeur du poids-lourd est indemne. La nationale 7 a été coupée le temps de l'intervention des pompiers. Une vingtaine de secours ont été engagés sur les lieux.

