Lormont : un jeune de 14 ans interpellé pour l'incendie de la voiture d'un prof du collège Lapierre

A Lormont l'incendiaire présumé du véhicule d'un enseignant a été interpellé et placé en foyer d'accueil ce weekend. Les faits remontent au 3 février dernier devant le collège de la ville.

Pendant un conseil de classe la voiture d'un prof avait été incendié. Indignés, les profs avaient le lendemain exercé leur droit de retrait. Depuis des vidéos circulaient sur internet. Les images ont permis d'identifier l'auteur des faits.

C'est un élève du collège, âgé de 14 ans. Il a été interpellé mercredi dernier et présenté à un juge pour enfant vendredi. Il a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’investigation éducative et a été placé dans un foyer avec obligation de soins et interdiction de paraître à Lormont.