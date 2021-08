Lorraine : 54 kg de drogue saisis avec huit voitures et plus de 100 000 euros en liquide

Grosse prise pour les enquêteurs de la Section de recherche de Metz. Ils ont démantelé un vaste trafic de cannabis entre les Pays-Bas, la Belgique et la Lorraine. 54 kg de drogue et plus de 100 000 euros en liquide ont été saisis et trois suspects sont mis en examen.