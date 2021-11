Lorraine : cinq chats attaqués à l'arme à feu dans le même quartier

"On avait vraiment peur que notre chat ne survive pas, explique Stéphanie, avec la voix pleine d'émotion, maintenant on ne le sort plus parce qu'on a peur pour lui". Son chat de deux ans s'est fait tirer dessus le 4 octobre, dans le secteur de la place du château, à Audun-le-Tiche (Meurthe-et-Moselle), avec une arme à feu. Elle l'a retrouvé le lendemain matin, à 6 heures, après l'avoir appelé toute la soirée. Une balle de plomb a été retrouvée et retirée de son fémur.

Trois chats blessés et deux félins décédés depuis le début du mois

Finalement, le chat s'en est remis. Mais il aura des plaques dans la patte pendant six mois. "Mais il y a au moins 500 litres de larmes qui ont coulées, je ne sais pas si c'est de peur ou de rage", explique Sam, le propriétaire. Avec sa compagne, ils ont ensuite porté plainte et contacté une association de protection animale. Et ils ont appris qu'ils n'étaient pas les seuls. "On en est à cinq chats mutilés dans le quartier, explique Gautier Berera, l'adjoint au maire chargé de l'environnement et du bien être animal. Et deux sont malheureusement décédés."

La mairie, les associations de protection animale et les propriétaires des félins attaqués cherchent aujourd'hui le tireur. © Radio France - Juliette Mylle

C'est le cas du chat de Jessica, qui est décédé il y a deux semaines. "On l'a soulevé et il y avait une mare de sang par terre et elle avait tout l'intérieur en bouillie", raconte-t-elle, l'émotion dans la voix. Ils l'ont emmené d'urgence chez le vétérinaire, qui l'a opéré. Mais malheureusement ça n'a pas suffit, son animal de compagnie est décédé. "Maintenant on aimerait qu'on retrouve celui qui a fait ça et qu'il paye pour ce qu'il a fait".

Un appel à témoin lancé par la mairie

La mairie et les forces de l'ordre prennent cette affaire très au sérieux. "On pense que si on encadre pas ce genre de personne, ça peut vite partir hors cadre, explique Gautier Berera. Il y a quand même une école à proximité, un espace vert ... Donc on préfère s'occuper rapidement du problème (...) Quand on s'en prend aux animaux, c'est comme si on s'en prenait aux humains, donc on ne laissera pas passer ça".

Une lettre a été envoyée à tous les habitants du quartier, pour à la fois les informer de la situation, et ensuite tenter de trouver le coupable, qui risque deux ans de prison et 30.000 euros d'amende. La mairie lance un appel à témoins, et aurait déjà reçu des informations.