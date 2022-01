Lorraine : grâce à une odeur de joint, les policiers font une grosse prise

Du cannabis, 7.000 euros en liquide, plus de 400 kilos de tabac de contrebande et une moto visiblement volée. Les policiers ont réalisé une importante saisie, jeudi dernier. Tout est parti d'un joint fumé dans la gare de Metz.

La police a saisi 1kg de cannabis, plus de 400kg de tabac à chicha et plusieurs milliers d'euros en liquide.

Voilà qui s'appelle avoir le nez fin ! Jeudi dernier, à 16H30, la brigade des chemins de fer de la Police aux frontières a été alertée par la "cigarette artisanale s'apparentant à un joint de cannabis" que fumait un homme en gare de Metz. En voyant qu'il était repéré par les forces de l'ordre, le fumeur a pris la fuite, mais il a été rapidement rattrapé.

1kg de cannabis, 7000 euros en liquide et plus de 400 kg de tabac à chicha

Dans sa sacoche d'ordinateur, les policiers ont trouvé un sachet contenant 1kg d'herbe de cannabis. Ils ont décidé de perquisitionner son domicile et ont découvert 426kg de tabac à chicha, un peu plus de 7000 euros en liquide et une moto de cross dont le numéro d'immatriculation avait été refrappé.

Les enquêteurs ont ensuite perquisitionner une autre adresse, à Nancy cette fois, et ont trouvé 8 kg de tabac à chicha supplémentaires.

Il s'agissait de tabac de contrebande, ce qui a mobilisé également les services de la Douane. Le suspect sera au tribunal judiciaire.