Lorraine : il fonce sur les policiers municipaux pour éviter un contrôle de vitesse

Un refus d'obtempérer a eu lieu ce mardi, à Freyming-Merlebach (Moselle), a appris France Bleu Lorraine Nord, confirmant une information du Républicain Lorrain . Le maire de la ville Pierre Lang explique que les policiers municipaux procédaient à un contrôle de vitesse à l'aide de jumelles radars sur la Départementale 603 quand ils ont voulu arrêter le conducteur d'une Mercedes jaune, qui circulait à grande vitesse. Plusieurs personnes se trouvaient à bord de ce véhicule de location, immatriculé en Pologne.

ⓘ Publicité

Le véhicule a pris la fuite, avant d'être arrêté

Deux policiers municipaux se sont mis en travers de la route, pour faire signe au conducteur de s'arrêter, mais il a "foncé sur eux", selon l'élu. Il ajoute que les agents ont juste eu le temps de se jeter sur le côté pour éviter le chauffard. Selon lui, le pire a été évité à quelques centimètres près, grâce au sang froid des policiers municipaux.

Aussitôt, la police nationale a été avisée, et le véhicule a finalement été intercepté du côté de Merlebach, alors qu'il poursuivait sa course vers Cocheren. L'enquête a été confiée au commissariat de Saint-Avold et la mairie annonce qu'elle se portera partie civile dans cette affaire.