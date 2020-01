Lorraine : plus de 3000 plants de cannabis saisis

La police de Meurthe et Moselle a procédé ce mardi à l'une des plus grosses saisies de plants de cannabis jamais réalisée en France. La drogue était cultivée dans des hangars du Pays Haut en Meurthe et Moselle. Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Briey, Val de Briey, France

C'est après un renseignement obtenu par des policiers de Briey que la brigade de sureté urbaine décide d'enquêter sur des hangars situés à Mance, près de Briey. Une planque est organisée de vendredi à lundi matin et c'est ce mardi qu'une opération de grande envergure réunissant la police judiciaire de Metz et le commissariat de Briey, aidé par un hélicoptère de gendarmerie et la BRI est organisée. En ouvrant les hangars, les policiers découvrent plus de 3300 plants de cannabis et tous les équipements nécessaires pour faire pousser les plantes. Lors de l'intervention, trois personnes sont interpellées et placées en garde à vue.

Les plants saisis, environ 190 kilos, ont été acheminés vers une usine d'incinération pour les brûler.