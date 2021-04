"Je me suis enfermé dans le camion" : un agent de la DIR Est témoigne après son agression

C'est une agression rarissime qui s'est produite dans la nuit de mardi à mercredi, dans le secteur du Lunévillois. Un agent de la DIR Est, âgé de 37 ans, qui salait les routes près de la commune de Gogney, a été agressé à coups de batte de baseball sur la RN 4, relate le supérieur hiérarchique de la victime. Une plainte va être déposée ce mercredi matin à la gendarmerie.

Je me suis enfermé dans le camion

Les faits se seraient déroulés suite à un accrochage entre une camionnette et la lame de la saleuse conduite par la victime vers 4 heures du matin. L'agent, joint par France Bleu Lorraine, est très choqué : "La personne s'est arrêtée devant le camion. J'ai pris deux coups de batte. Je me suis enfermé dans le camion et il est venu briser le rétroviseur et faire des impacts sur le camion. C'est une sensation bizarre. On se demande si les vitres vont tenir."

L'agent est arrêté pour quelques jours. L'automobiliste a pris la fuite. La DIR Est gère et entretient les routes nationales et les autoroutes non concédées dans le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté.